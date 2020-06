Si vous avez des ados à la maison, impossible de ne pas avoir entendu, au moins une fois, son nom fuser dans la conversation. Mieux, quand vous ne lisez dans leur regard éteint que de l’indifférence, il suffit de dire "Carlito" pour qu’une lueur que vous pensiez perdue à jamais brille à nouveau dans leurs yeux. Avec son pote McFly, Raphaël Carlier est devenu une véritable star sur YouTube. Chacune de leurs vidéos, chansons et autres improbables défis sont vus des millions de fois et, depuis "OK, boomer", les parents les détestent (un peu, mais pour la forme).

À 33 ans, Carlito est aussi deux fois papa. Et ça, en vrai, ça a changé sa vie. Pas qu’un peu. La preuve avec un livre, Papa 2.0, dans lequel il (se) raconte comment passer de deux à trois (puis à quatre) est la plus belle chose qui puisse arriver. Interview tellement matinale qu’il n’avait même pas encore eu le temps d’avaler un café…