La demande dépasse les prévisions. L'ouvrage de l'ancien Monsieur Arbitrage télévisuel est réédité dès ce jeudi 26 août et il va aller à la rencontre de ses lecteurs

Si vous ne parvenez plus à dénicher « Libre Arbitre », le livre écrit par Marcel Javaux et David De Myttenaere, pas de panique ! Des ventes à gogo et un stock ravagé par les inondations chez le distributeur Grantha à Pepinster ont poussé les éditions Chronica à rééditer ce qui est en passe de devenir un best seller.



(...)