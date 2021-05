Après l’immense succès des "Demoiselles", Anne-Gaëlle Huon nous emmène au cœur du Pays Basque, pour un voyage aux milles saveurs dans "Ce que les étoiles doivent à la nuit".

Prix des Lecteurs Culture Presse en 2020, "Les Demoiselles", le précédent roman d’Anne-Gaëlle Huon, a été – à juste titre – applaudi avec le même enthousiasme par les lecteurs que par la presse et les libraires. Alors, parce qu’elle avait autant envie de se lancer dans une nouvelle aventure que de garder un lien avec ces femmes-là, l’auteure a décidé de tirer des fils entre ces deux histoires. C’est comme ça qu’est né "Ce que les étoiles doivent à la nuit", qui n’est pas une suite – elle n’aime pas ça – mais plutôt une sorte de spin-off où l’on retrouve des petits cailloux déposés délicatement, au cas où, dans son livre précédent. “C’est un peu comme si les Demoiselles vous donnaient de leurs nouvelles dans ce roman, dit-elle. Il y avait déjà Liz, qui était chef gastronome, j’avais envie de travailler dans l’univers de la cuisine et je suis repartie là-dessus.”

On y retrouve, de fait, la cheffe presque étoilée, victime d’une cabale qui va la laisser au bord du gouffre, émotionnellement et professionnellement. Au hasard d’une lettre, venue du Pays Basque, elle va renaître à la vie et retrouver le goût des choses simples…