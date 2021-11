À l’heure où de nombreuses attractions hivernales ferment déjà leurs portes, à peine installées, à cause de ce foutu virus, voilà un livre qui, s’il n’est pas à proprement un guide touristique - "il n’y a ni carte ni informations pratiques concernant les heures d’ouverture des lieux par exemple, hormis leur adresse", souligne l’auteure, Gwennaëlle Gribaumont, collaboratrice, entre autres, aux pages culturelles de La Libre Belgique - n’en fourmille pas moins de quatre-vingt informations croustillantes qui font la petite histoire de lieux et monuments devant lesquels nous sommes tous passés sans forcément connaître la raison de leur présence à cet endroit précis. Rien ne vous empêchera d’y faire un tour dans les prochaines semaines, au cas où seules les balades seraient encore permises.

Les anecdotes décrites ont en tout cas été glanées aux quatre coins du pays, photographies à l’appui. Regroupées en thématiques, on commencera le voyage en respectant la formule "Les femmes et les enfants d’abord !", et forcément, en allant saluer Manneken-Pis mais aussi, moins connue, la Petite Laitière de l’église Saint-Nicolas, toujours dans le centre de Bruxelles. Quant à Sainte-Alène, elle vous attend à Dilbeek, où l’on a longtemps prétendu que des aveugles avaient recouvré la vue en passant près de sa tombe ; il en fut de même pour des muets qui retrouvèrent la parole ou des paraplégiques qui se levèrent et marchèrent.