Quand Comme d’habitude, son premier livre, est sorti, Cécile Pivot s’est "mis la rate au court-bouillon". Une expression délicieusement peu usitée et qui témoigne de son amour des mots, acquis dans les livres et auprès de son père, Bernard, avec lequel elle a cosigné Lire !, en mars 2018. Pas question, donc, que l’arrivée en librairies de Battements de cœur lui fasse faire un sang d’encre, même si l’enjeu est de taille : du récit - sur son fils autiste -, elle est passée au roman et sait qu’aujourd’hui, c’est sur la force de son imaginaire qu’elle sera jugée.

Mais Cécile Pivot a bien raison de ne pas se faire de soucis pour sa rate : à lire du bout des yeux ces battements de cœur, on ne peut être que séduit par leur justesse, en dépit des accélérations de rythme et des extrasystoles inhérentes à toutes les histoires d’amour…

(...)