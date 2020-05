Sans le Covid-19, le 72e Festival de Cannes s’achèverait samedi, avec la remise d’une Palme d’or. En présence, pour la 40e fois, du boss de Wallimage, Philippe Reynaert. Mais l’homme aux lunettes blanches n’a vu ni Croisette ni stars cette année.

"C’est une triple frustration, explique-t-il. Ne pas fêter mes 40 ans de Cannes me fait mal au ventre puisque je prends ma retraite en novembre. On était pratiquement sûrs de trois films belges dans les sélections, ce qui en aurait fait 40 en 20 ans pour Wallimage. Enfin, et c’est le pire, en couple, on a attendu presque 40 ans pour sortir notre bouquin sur le Festival de Cannes juste l’année où il n’y en a pas."

En ciné, la plupart des Belges ont été révélés à Cannes…