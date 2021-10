Après avoir couronné lundi Clara Dupont-Monod du prix Fémina pour son magnifique roman S’adapter (Stock), livre sur la “différence” d’un frère handicapé, c’était, mardi, au tour des membres du jury du prix Médicis de donner leur verdict. Leur choix, pour le meilleur roman français, s’est porté sur Christine Angot et son livre-témoignage, Le voyage dans l’Est(Flammarion), dans lequel l’auteure raconte, avec retenue mais sans détour, le drame de l’inceste. Son drame. Celui que la romancière aujourd’hui âgée de 62 ans, a vécu du fait de son propre père et qu’elle avait déjà abordé dans d’autres livres.

Toutes deux pressenties dans un premier temps pour le Goncourt (qui sera décerné le 3 novembre), elles figurent encore toutes deux sur la “short list” (bien que les doublés soient extrêmement rares) du plus prestigieux des prix littéraires français.

“Je voudrais le dédier (le prix Fémina, NdlR) à tous les êtres différents, qui sont quand même 12 millions en France, et à toutes leurs fratries, tous ceux qui s’en occupent”, a commenté la journaliste et romancière devant la presse. “Quand un jury dit : on va s’adapter à un inadapté, eh bien on se dit que c’est presque gagné”, a encore ajouté Clara Dupont-Monod.

De son côté, Christine Angot, qui avait rejoint le jury du Médicis dans un restaurant du quartier de l’Odéon, à Paris, à simplement tenu à les remercier, en ajoutant, visiblement émue, “C’est très important”.