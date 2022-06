Cindy Bruna se livre sans tabou sur son lourd passé: "Mon beau-père rejoignait ma mère le soir et parfois, il y avait des cris" Livres & BD Li.B. © Photo News

Cindy Bruna défile pour les plus grands noms de la haute-couture. Habituée aux podiums et aux couvertures de magazines, la top model française Cindy Bruna s’essaie aujourd’hui à un exercice différent. Elle prend la plume pour dénoncer les violences conjugales, et leur impact sur les enfants qui en sont co-victimes. Dans "Le jour où j’ai arrêté d’avoir peur", paru le 1er juin aux éditions Harper Collins, la mannequin se livre sans tabou sur la maltraitance dont a fait l’objet sa maman.