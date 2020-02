Les Frustrés, Agrippine, Les Naufragés … Trois des univers créés par Claire Bretécher en près de 60 ans de carrière dessinée dans un monde très masculin ou ce brin de femme est parvenu à se faire un nom à force de travail, d’humour et d’un vrai talent de conteuse et de metteuse en scène.

Elle s’était tournée vers la bande dessinée "pour échapper à l’ennui", aimait-elle expliquer. Aux débuts des années 1960, après avoir claqué la porte des Beaux-Arts, elle se met à enseigner le dessin et à livrer des illustrations aux magazines du groupe Bayard. Des "petits jobs" qui lui permettent de survivre comme elle le reconnaissait avec une bonne dose d’humour. "Le dessin de presse, les strips, la bande dessinée, je prenais tout. Je voulais dessiner et mon but était de manger grâce à ça."

(...)