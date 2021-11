Victime d’un cancer du colon en 2020, Clémentine Célarié a retrouvé la scène. Et la vie, aussi…

Défendus. Ces mots-là, Clémentine Célarie, à défaut de les dire, les a écrits. Ils sont beaux, scintillants, tranchants. Ils sont ceux d’une femme qui a traversé le pire, mais qui sourit. Qui aime. Qui a dans la voix quelque chose d’unique et grave : la beauté.

Un metteur en scène dit d’elle "elle est à fond, tout le temps". Elle sourit. "Ben oui, sinon, allez vendre des cacahuètes. Et encore…"

Quand elle a découvert qu’elle était atteinte d’un cancer, elle n’a pas baissé les bras mais pris la plume. Ce livre "est venu parce qu’il me fallait aller chercher plus de forces, ailleurs", dit-elle. "Quand on est en chimio, on est affaibli, on a moins de force. On est comme une sorte de cloporte échoué sur son lit…"