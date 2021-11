Il n’y a plus de saison. Les décorations de Noël font déjà plus que pointer le bout de leur nez dans les grandes surfaces, et les cadeaux à glisser sous le sapin aussi. Pour les cinéphiles, l’un d’eux prend la forme d’un ouvrage magnifiquement illustré, signé Guillaume Evin, Clint Eastwood, le dernier des géants.

Une plongée détaillée dans la carrière du grand Clint (1,93 m), qui vient tout juste de sortir, à 91 ans, sa 39e réalisation en 50 ans, Cry Macho. Un adieu au western pour le vieux cow-boy, longtemps jugé "infréquentable" par Hollywood en raison de ses opinions républicaines et de ses représentations de la violence (notamment avec l’inspecteur Harry). Aujourd’hui, avec quatre Oscars sur sa cheminée, autant de César et deux Palmes cannoises, plus personne n’ose remettre en cause son statut d’auteur, qu’il a su acquérir, fait rare, sans pour autant tourner le dos au grand public. Et sans jamais se laisser dicter sa conduite par qui que ce soit. "Je ne laisserai pas huit millions de mangeurs de pop-corn me dire ce que je dois faire", déclarait-il en 1990. Et d’expliquer sa méthode, basée sur une seule prise de vue et des tournages supersoniques : "C’est quand on est porté par l’adrénaline que l’on donne le meilleur de soi-même. Sinon, on se creuse la tête, on s’assoupit et il y a des chances que le public fasse de même dans la salle."

De film en film, il a dévoilé les changements de l’Amérique, mais aussi son évolution personnelle en se cantonnant pourtant quasi exclusivement dans trois types de rôles, si typiquement américains : les inconnus sans passé ni avenir, les justiciers solitaires et les marginaux en décalage complet avec le monde dans lequel ils ne parviennent plus à s’adapter. Des images de "doux, dur et dingue" qui ne lui correspondent pas forcément, lui qui a traversé les westerns avec des cigarillos qu’il déteste au bec.

Ce livre, très riche en anecdotes et analyses, rend justice à "cet autodidacte qui a toujours voulu se mesurer au cinéma de papa". Un vrai beau cadeau de Noël.

Clint Eastwood, le dernier des géants, par Guillaume Evin, édition Hugo Image.