Spider-Man et Superman n’appartiennent pas aux mêmes "écuries" (Marvel pour le premier, DC Comics pour le second). Ils n’évoluent pas ensemble et déterminer lequel des deux s’imposerait dans un duel tient de l’exercice purement théorique, même si Superman semble disposer de plus d’atouts.

Mais il existe désormais un point de comparaison entre les deux super-héros. Et il se révèle favorable au tisseur de toiles.

Le numéro 15 du comics Amazing Fantasy, vendu 12 cents en 1962, a été vendu 3,6 millions $ lors d’une vente aux enchères organisée par Heritage Auctions. La raison ? Il s’agit de la toute première apparition de Peter Parker dans l’univers du dessin.

Avec cette jolie somme, il bat le record de dépense pour un exemplaire de comics, jusque-là détenu par Superman. En avril, le tout premier exemplaire d’Action Comics avait en effet trouvé preneur pour 3,25 millions $. La bataille de la popularité et, surtout, de l’argent, est donc gagnée par l’homme-araignée.