Un deuil. Voilà un sujet bien difficile à aborder. Parce qu’il fait partie de l’intimité brute. Et que, par conséquent, il est infiniment personnel. Dans son essai intitulé "Const, mon grand frère", Charles Didisheim revient sur ce chemin sinueux semé d’embûches et d’étapes toutes singulières. Pour lui le drame se déroule en 2017. "Mon grand frère Constantin est mort. Une avalanche l’a emporté", commence l’écrivain en préambule de son livre qui sortira le 2 décembre en librairie.

Deux lignes qui décrivent bien la réalité abrupte d’une disparition. Après cette tragédie, Charles Didisheim a besoin d’extérioriser ses sentiments. "J’ai écrit tout au long de mon deuil. J’ai commencé le jour où j’ai appris la nouvelle de son décès en mars 2017 jusqu’en mars 2020, lorsque j’ai décidé d’en faire un livre", commence-t-il.

Bien que tout le monde vit avec l’idée que la mort viendra toquer à notre porte un jour, ce sujet reste très difficile à comprendre. Après le décès de son frère, Charles est en quête de réponses. "Suite à la mort de Const, j’ai cherché des témoignages et des manières de vivre endeuillé. Je n’ai rien trouvé qui m’apaise", admet-il.

Suite à cette frustration, l’homme de 27 ans décide de chercher des réponses par lui même. "Ecrire et mettre ces émotions sur papier m’ont apaisé. Cela a été un réel exutoire. Car ces écrits m’ont permis d’appréhender les événements de façon constructive. Cela me permet également de penser à mon frère d’une autre manière. Grâce à ce travail sur moi même, j’y ai vu plus clair et j’ai avancé dans mon deuil."

Plus qu’un livre centré sur sa personne, l’écrivain, qui délivre son premier essai, espère qu’il pourra aider d’autres individus à travers son témoignage. D’autres personnes qui, comme lui, ont passé des heures sombres et difficiles. "Au départ, ce que j’écrivais ne devait pas sortir de la sphère privée. Mais, au fil du temps et de discussion, j’ai pensé que mes écrits pourraient être appréciés par d’autres personnes que mes proches et les aider."

Voilà l’objectif de ce livre: "Je publie mes expériences pour tous ceux à qui j’ai envie de dire que le temps nous apprend à aborder la douleur autrement. Personnellement, c’est aussi une autre façon de le faire vivre. Cela me permet également à moi et mes proches de ne jamais l’oublier", ajoute-t-il.

Bien évidemment, il ne s’adresse pas uniquement aux personnes endeuillées. Que ce soit pour des inconnus comme pour ses proches. "Chaque membre de ma famille a sa propre histoire avec Const mais je ne peux écrire que la mienne", explique-t-il. "J’écris aussi pour mes amis qui ne comprennent pas toujours mes sentiments ni mes états d’âme. Qui se demandent ou qui me demandent ce que je traverse. Ils sont parfois curieux et bienveillants, et me questionnent sur ce que j’éprouve depuis que j’ai perdu mon frère."

Ecrire ce livre est finalement, un exercice de partage. Cela permet aussi à Charles Didisheim de comprendre et d’analyser tout le cheminement personnel qui a été le sien. "En trois ans, mes états d’esprit et mes ressentis ont terriblement évolué mais ce livre les expose ensemble. Fort heureusement, les états d’âme que j’y décris ont encore changé et ne sont plus totalement représentatifs de ma situation actuelle à l’heure où je publie ce livre, près de cinq ans après son accident."

Après avoir terminé son essai, Charles a déjà reçu les premiers retours. "Il parait que le texte est frais et touchant", lui dit-on. "Je ne sais pas trop ce que ça signifie mais laissez-moi déjà vous dire que ça me toucherait que ça vous touche", conclut-il.

Infos pratiques:

Prix: 20€

Commande sur charlesdidisheim.wixsite.com/const

Release party vente et dédicace le 25 novembre entre 19 et 23h au 58 rue de l'été Ixelles

En vente en librairie à partir du 2 décembre