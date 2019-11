Et de trois ! En cinq ans, le duo ibère composé de Juan Diaz Canales au scénario (on lui doit notamment la série Blacksat) et de Ruben Pellejero au dessin (les aventures du détective privé Dieter Lumpen avec l’Argentin Jorge Zentner au scénario) a réussi la gageure de nous offrir trois tomes des aventures de Corto Maltese, personnage majeur d’une bande dessinée européenne qui s’est réinventée à la fin des années 60 en allant puiser le meilleur aussi bien dans les comics américains que dans les "fumetti" italiens et les créations latino-américaines.

(...)