Six saisons à la télévision (pour un total de 52 épisodes), un long métrage de cinéma et un autre en préparation : tout cela valait bien un livre… Mais en l’occurrence, ce ne sont pas les coulisses de Downton Abbey qui sont passées à la moulinette. Ce ne sont pas non plus des portraits des acteurs, mais bien les 100 recettes officielles, dans Le livre de cuisine, publié aux éditions Marabout. Un ouvrage superbe et ludique, qui ravira tout à la fois les fans de la série et les amateurs de gastronomie "so british".

D’abord parce qu’il est construit de manière à ce que l’esprit même de Downton soit partout. Par exemple, il y a les recettes "Upstairs", c’est-à-dire celles de l’étage des maîtres de maison et les recettes "Downstairs", que l’on sert aux domestiques. Chez les premiers, on déguste des croquettes de homard, quand, chez les seconds, on se régale de ragoût de bœuf aux boulettes.

(...)