Mathieu Menegaux revisite le procès d’assises avec, sur le banc des accusés, une femme qui s’est vengée de ses deux violeurs. Mais castrer n'est pas tuer...

Sur le banc de la cour d’Assises de Rennes, en juin 2020, se tient Mathilde Collignon. Son procès est hypermédiatisé et pour cause : cette femme sans histoire, qui élève seule son enfant, a castré deux hommes qui l’avaient violée. Leur rencontre avait eu lieu sur un site spécialisé. Mathilde pensait n’avoir rendez-vous qu’avec un seul homme, ils étaient deux, ils l’ont forcée, salie, violée. Elle a dit non, elle a hurlé, ils ont continué. Alors Mathilde a décidé de se venger, en leur tendant un piège.