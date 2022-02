"Krasnaïa", ou quand l'animal politique devient une bête. Drôle et brillant.

Ne rien savoir – ou pas grand-chose – de Krasnaïa avant d’en entamer la lecture : voilà le conseil que l’on a envie de donner à propos du récit de Raphaël Enthoven. Oui mais alors – et c’est tout le paradoxe – il ne faudrait pas non plus que vous lisiez ces lignes puisque, forcément, l’auteur y fournit quelques grilles de décryptage de nature à gâcher un peu du plaisir, énorme, qu’il y a à investir ce lieu étrange où les animaux ont pris le pouvoir, sont dotés de parole et reproduisent la société politique des hommes (désormais leurs esclaves). “Comme j’avais un peu “La ferme des animaux”, d’Orwell, en tête quand j’ai écrit ce livre, j’avais aussi le souvenir de cette lecture. Comme je l’avais lu tôt, je l’avais fait au premier degré, comme un truc marrant, d’animaux qui prennent le pouvoir dans une ferme. Quelques années plus tard, je l’ai relu comme la parodie, l’analogie que c’est de l’Union soviétique. “La peste”, de Camus, c’est la même chose : on peut le lire comme le combat de médecins contre une pandémie et c’est pour ça que ça a été aussi pertinent de le lire depuis deux ans. Mais de la même manière, c’est une parabole sur la peste brune. C’est le rêve de tout romancier, je crois, d’écrire quelque chose de suffisamment amusant pour être lu au premier degré…"