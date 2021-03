Méfiez-vous des villes endormies: c'est dans l'une d'elles, Rennes, qu'Olivier Merle imagine les pires crimes. Rencontre autour de son polar, "Dans l'ombre du loup".

L’écriture, Olivier Merle est tombé dedans quand il était tout petit puisque son papa n’était autre que le célèbre romancier Robert Merle, qui reçut le Goncourt (en 1949) pour “Week-end à Zuydcoote”. C’est pourtant vers une tout autre voie qu’il s’est dirigé, consacrant des décennies de sa vie à sa passion : la géologie. Professeur d’université (à Clermont-Ferrand), chercheur au CNRS, Président du département des sciences de la Terre, la plume s’est pourtant mise à virevolter dans sa vie dès 2003, année où il publie L’épée maudite. Depuis, en parallèle à ses activités scientifiques, le virus ne l’a plus jamais quitté. Passant d’un genre à l’autre avec gourmandise, il s’attaque cette fois au polar (mâtiné de thriller ou l’inverse) avec Dans l’ombre du loup. Une enquête menée par un certain Grimm, flic atteint d’éco-anxiété et fraîchement débarqué à Rennes, qui nous embarque dans la bonne bourgeoisie bretonne, où un riche homme d’affaires sans scrupule est victime d’un corbeau…

(...)