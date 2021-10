L’an dernier, à pareille époque, Nicolas Beuglet nous envoyait “Le dernier message”, depuis l’Écosse, où son personnage de Grace Campbell entrait en scène et faisait forte impression. Une enquête plus tard, confrontée aux démons de son passé – et à une mystérieuse porte dans son salon, qu’elle refuse de franchir -, on la retrouve dans “Le passager sans visage” qui, s’il n’est pas à proprement parler une suite, se réfère parfois à la première enquête.