En pleine pandémie de coronavirus, alors que le moral a tendance, lui aussi, à confiner, interviewer Eva Darlan tient de la bouffée d’oxygène salutaire. Enjouée, dynamique, la comédienne-écrivaine à la filmographie impressionnante (Le Jouet, Une Histoire simple, Les Uns et les Autres, Parole de flic, Les Saisons du plaisir, Les Patriotes, Scène de crime, Je vous trouve très beau, Femme fatale) ne pratique jamais la langue de bois. Même lorsqu’elle aborde des thèmes parfois très durs dans son nouveau roman, Les bruits du cœur. L’héroïne, Marie, perd son enfant à la naissance et subit de la violence sexuelle dans son couple.

"Ce sont des sujets dont on ne parle jamais, même durant les interviews, lâche-t-elle. Une actrice très connue a lu mon roman et m’a dit : ‘Merci, j’ai vécu ça, c’est un cauchemar, je ne veux plus jamais, de toute ma vie, qu’un homme m’approche. C’est fini.’ C’est d’une violence inouïe. C’est une emprise. On ne peut pas dire ce qu’on a vécu. C’est souvent perçu comme un jeu, une intimité un peu plus profonde, une complicité. Mais non, c’est de la violence. Pas de la violence uniquement physique ou psychologique (c’est les deux en même temps), ni une violence économique, c’est une violence sexuelle. Dans le livre, la dernière relation, c’est un viol. Gratiné. Beaucoup de femmes sont dépendantes d’hommes comme ça. Comme le dit Marie, comment dire non quand on a commencé par dire oui ? C’est très compliqué. Surtout quand on est très amoureuse."