Il y a 110 ans, le paquebot sombrait dans les eaux glacées de l’Atlantique Nord et a alimenté de nombreux fantasmes. Paul-Henri Nargeolet a plongé de nombreuses fois sur l’épave retrouvée en 1985 et a remonté près de 5 500 objets. Il raconte son histoire dans un livre passionnant.

Parmi tous les objets que vous avez remontés à la surface, quel est celui qui vous a le plus impressionné ?

"Il y en a eu plusieurs. Comme, par exemple, la ‘Big Piece’, une partie de la coque qui pesait plus de 20 tonnes. Parce que, techniquement parlant, c’était un véritable défi pour nous de la remonter à la surface. Et puis, il y a aussi un vilain petit arrosoir, le genre d’objet souvenir qu’une grand-mère achète pour mettre sur sa cheminée. À chaque fois que je le vois dans une exposition, je me remémore un tas de choses liées à nos expéditions."

À l’inverse, avez-vous été déçu par certaines de vos découvertes ? Vous racontez, par exemple, avoir remonté un coffre-fort qui était en fait complètement vide…