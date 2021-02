Retrouver le droit chemin, oublier la concupiscence, laisser là l’envie, faire un enfant : chez Armel Job, ils ont tous une dernière chance

En un an, notre pays a connu deux confinements, au milieu desquels se sont glissées quelques semaines – quelques mois ? – de presque insouciance. Certains sont restés bloqués devant une page blanche, d’autres ont pris le parti de raconter cette nouvelle façon de vivre. Et d’autres, enfin, ont poursuivi leur travail d’écriture. Parce qu’ils ont le roman dans le sang et que raconter des histoires est aussi une manière de ne pas s’avouer vaincu. “Pour moi, le principe même du roman est un dévoilement. Une expérience qu’on ne peut pas faire dans la vie ordinaire, où on est obligés de s’en tenir aux apparences, à ce que les autres veulent bien nous dire”, sourit Armel Job qui nous revient, un an tout juste après La disparue de l’île Moncin. “Mais en réalité, on ne sait pas du tout ce qu’il y a derrière les apparences, quelles sont les intentions réelles des personnes que nous côtoyons. On ne sait pas ce qu’elles veulent, ce qu’elles ressentent, quelles sont leurs passions. On regarde l’autre comme une entité assez neutre. Le principe même du roman, pour moi qui essaie de faire des livres d’exploration de la société, c’est de partir de personnes, familles, bourgeoisie moyenne, gens sans histoire, honorables et d’aller voir ce qu’il y a derrière tout ça. Je veux que le lecteur avance tout doucement, qu’il découvre petit à petit ce qu’il y a derrière ces apparences.”

En l’occurrence, ici, ce que trament et espèrent Elise – l’héroïne – mais également Pierre Fauvol, l’antiquaire avec lequel elle a rendez-vous. Et puis le chanoine, passionné d’art au point d’en perdre la raison. Mais aussi Marie-Rose, la sœur d’Elise et Edouard, le “beauf” qui n’a jamais si bien porté son nom. Dans "Sa dernière chance", on trouve même un reporter de la "Dernière Heure"… “Exact”, rigole l’auteur. “Et c’est un bon reporter, qui fait bien son boulot. C’est quelqu’un qui reste discret et qui respecte les gens. J’en ai connu qui ne travaillaient pas comme ça… “