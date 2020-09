Antoine Rault brosse le portrait d’une bande de jeunes gens très ambitieux. De ceux qui ont fait la France d’aujourd’hui.

Sur la quatrième de couverture de son livre, il pose la question : "Que deviennent nos rêves de jeunesse". Une interrogation qui a dû hanter l’auteur lui-même, si l’on en croit le regard qu’il porte sur les quatre dernières décennies. "Quand on arrive - c’est mon cas - à la cinquantaine, on s’aperçoit qu’on a un passé derrière soi. C’est à peu près à ce moment-là qu’on prend conscience qu’on est accompagné par son passé même si je me projette toujours dans l’avenir. J’ai fait cet effort pour la première fois de me replonger dans ce qui pouvait être mes rêves et mes désirs d’adolescent et de me demander ce que je ressentais exactement. J’ai des enfants qui ont l’âge de mes personnages quand le roman commence. Je vois comment ils fonctionnent, ce qui les pousse vers l’avenir. Mais notre génération ? Qu’est-ce qu’on avait comme désirs ?"