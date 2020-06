Dans La vallée - coupée du monde -, Bernard Minier fait reprendre du service à Servaz. Frissons garantis.

Confiné à l’année, lui qui n’aime écrire que dans le silence et la solitude, Bernard Minier avoue n’avoir pas connu les affres de la création pendant les presque trois mois qui viennent de s’écouler. Son livre - La vallée - était parti à l’imprimerie, le reste ne fut qu’attente et travail, encore. "J’ai été inquiet, comme tout le monde, et je continue à l’être parce qu’on aura sans doute une grosse crise sociale qui va suivre la crise sanitaire", concède-t-il. "Mais le confinement ne m’a pas empêché d’écrire, au contraire, étant donné que je n’avais rien d’autre à faire. Et puis, j’ai une chance dont je suis parfaitement conscient : je suis dans une maison, j’ai de l’espace, un jardin. Par rapport à des familles où les gens se sont retrouvés au chômage dans un appartement de 50 m², en ville…"