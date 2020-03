Par Toutatis ! Le ciel nous est tombé sur la tête. Albert Uderzo, le génial dessinateur d’Astérix et Obélix, a rejoint son vieux complice, René Goscinny, au panthéon du 9e art, emportant avec lui une bonne part de notre enfance et l’expression la plus drôle du caractère râleur de nos voisins d’outre-Quiévrain.