L'auteur belge André Franquin (Spirou) sera mis à l'honneur samedi lors d'une vente aux enchères aux côtés d'autres grands noms de la bande dessinée comme Hergé (Tintin), Uderzo (Astérix) ou encore Morris (Lucky Luke). Au total, plus de 300 lots seront proposés à la vente par la maison Artcurial à Paris. Ces enchères étaient initialement prévues le 28 mars mais ont été repoussées en raison de l'épidémie de coronavirus.

Le clou de cette vente devrait être un dessin à l'encre de Chine de Franquin intitulé "La pirogue". Estimé entre 350.000 et 450.000 euros, ce dessin (37,5 cm x 28,5 cm) a été réalisé pour la couverture du 49e album du Journal de Spirou, publié en avril 1954. Sur ce dessin, on peut apercevoir le Marsupilami, cet animal énigmatique et espiègle issu de l'imaginaire de Franquin, suspendu à une liane, espionnant Spirou et Fantasio partis à sa recherche sur une pirogue au coeur de la forêt vierge de Palombie...

Une poétique planche à quatre mains imaginée par Franquin et Gotlib et dessinée par Franquin, tirée du Tome 1 d'Idées Noires, album d'humour noir et de satire sociale, publié en 1981, sera également proposée à la vente. Ce dessin est estimé entre 70.000 et 90.000 euros.

Parmi les autres lots proposés au cours de cette vacation, il y aura un dessin d'Hergé tiré du "Sceptre d'Ottokar", le huitième album des aventures de Tintin, réalisé pour la couverture du journal Le Petit Vingtième, publié le 1er décembre 1938.

Le dessin montre Tintin à son arrivée à Prague, accompagné de son fidèle compagnon Milou, trébuchant à la sortie de l'avion et se rattrapant de justesse à la barbe du mystérieux docteur Halambique, marquant le début des tumultueuses aventures du jeune détective au royaume du Pélican noir. Ce dessin (22 x 22 cm) est estimé entre 250.000 et 350.000 euros.

Une gouache d'Albert Uderzo, disparu durant le confinement, montrant Astérix et Obélix, réalisée pour la couverture de l'album à colorier Punch, édité en 1966, est estimée entre 20.000 et 25.000 euros.

Plusieurs oeuvres de l'illustrateur français Jean-Jacques Sempé, notamment le dessin humoristique "Y a-t-il un médecin dans la salle? " sur les dangers du métier d'acteur, publié en 1964, sera également mis à l'encan. Ce dessin est estimé entre 10.000 et 15.000 euros.

Une illustration (37 x 55 cm) en couleurs du légendaire Lucky Luke et Jolly Jumper par le Belge Morris est estimée entre 5.000 et 7.000 euros.

Parmi les auteurs contemporains, une illustration, acrylique et pastel, de Bilal extraite de l'ouvrage "Ulysse in Love" (2012) est estimée entre 20.000 et 25.000 euros.