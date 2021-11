C’est une véritable petite bible pour les amoureux de la langue, et un voyage dans notre plat pays. Le Dictionnaire des belgicismes en est à sa troisième édition et son concepteur, le linguiste Michel Francard, nous en parle avec passion et gourmandise, citant de nombreux exemples de ce qui fait la saveur de notre langue…

Vous dites que vous avez décelé de nouveaux belgicismes notamment en menant des enquêtes sur Twitter et Facebook. Les réseaux sociaux ont pourtant la réputation d'appauvrir la langue!

“C’est d’ailleurs la raison principale pour laquelle nous publions cette troisième édition, car il y a une vraie abondance de matière. Nous avons des centaines de nouvelles entrées, de précisions, d’additions. Cette masse de matière vient précisément de ma présence sur les réseaux sociaux et de l’échange quotidien