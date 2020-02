Dans quelques livres, peut-être se souviendra-t-on de lui comme de l’auteur qui, avant de s’abandonner en littérature, a incarné pendant quelques saisons le commissaire Tricard dans Les petits meurtres d’Agatha Christie. C’est tout ce que l’on souhaite, en tout cas, à Dominique Thomas, néo-romancier à qui, depuis longtemps, l’écriture démangeait. Une veste de pyjama , son premier roman, vient de sortir chez Alain Adijès Éditions, un tout petit éditeur dont il n’a de cesse de souligner la bienveillance.

Soit l’histoire d’une amitié d’enfance, à Béthune en 1975. Soudés comme on peut l’être à 11 ans, Denis et Éric partagent tout, en ce compris le désir fou d’être remarqués et aimés par leur père respectif. La vie du second, fils du maire, va pourtant s’arrêter brutalement sur une piste d’athlétisme, lors d’un cross inter-écoles. Des décennies plus tard, rentré dans le Nord pour des questions de succession, Denis se souvient…

(...)