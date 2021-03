Dans "Vers le soleil", son dernier livre, Julien Sandrel, l'auteur de "La chambre des merveilles", se penche sur les liens du cœur, après avoir exploré ceux du sang.

“Mes romans naissent souvent de la collision entre des envies et des idées qui s’associent. L’envie initiale était d’écrire un livre sur la paternité, sur la manière dont naissent les liens entre un père et son enfant. Et puis, j’avais aussi envie de parler d’Italie parce que ce sont mes origines et j’avais envie d’ancrer un de mes romans, au moins, dans un terroir italien. L’idée et le déclic du roman sont venus en 2019 quand on est partis en vacances en Toscane. Quand on prend la route depuis la France vers la Toscane, on est obligés de passer par Gênes. Le pont était effondré depuis l’année précédente, pas encore reconstruit, et curieusement, l’absence de ce pont envahissait tout l’espace et toutes les préoccupations, notamment de nos enfants. Ils me posaient des questions sur les victimes, sur la manière dont ça s’était passé et ils ont eu cette phrase très simple : “Ça aurait pu être nous”. Au sortir de cet été 2019 j’ai eu l’idée d’inscrire ce roman sur la paternité dans le terroir toscan.”

(...)