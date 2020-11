Le caricaturiste de la DH publie ses meilleurs dessins d’une année pas comme les autres.

Même si nous n’y avons pas encore vraiment mis les pieds, seconde vague oblige, Dubus a intitulé son opus annuel Le monde d’après. Car celui d’avant, nous l’avons tous au minimum mis entre parenthèses. Depuis un bail (quand on aime, on ne compte plus…), son coup de crayon acerbe sévit quotidiennement dans la DH et La Libre. Sa compil’ annuelle fait du bien.

"Cela fait des mois que je tourne en boucle avec un sujet qui mange tous les autres : la crise sanitaire, grogne-t-il. Et ce n’est sans doute pas terminé. Cette épidémie touche tous les pans de notre vie ce qui me permet d’aborder d’autres angles comme l’économie. "

Même si cette saleté de Covid-19 n’a pas fondamentalement modifié la vie de tous les jours du caricaturiste, il voit les dégâts autour de lui.

(...)