Est-ce un roman, un témoignage, un conte ? Impossible de coller une étiquette sur le deuxième livre d’Églantine Éméyé. Pas plus, d’ailleurs, qu’on ne s’aviserait d’en mettre une sur le joli front de celle qui fut, tour à tour, mannequin (pour l’agence Ford), Miss Météo dans "Nulle Part Ailleurs", comédienne et animatrice télé. Le tout avec, en poche, un DEA de management financier…

Au milieu de tout ça, pourtant, elle ne s’était pas envisagée écrivain. Son premier livre, "Le voleur de brosse à dents", elle l’avait écrit pour Samy, son fils autiste, et pour raconter, non sans humour, le quotidien difficile de parents qui se sentent souvent bien seuls au monde. Sur les conseils de Jean-Louis Fournier (auteur du remarquable "Où on va, papa ?" et père de deux enfants handicapés), Églantine s’est donc remise au travail et nous revient avec cet ovni littéraire… “Je dirais plutôt que c’est une autofiction : j’ai utilisé des éléments vrais, que j’ai romancés pour une part, et d’autres que j’ai complètement imaginés”, sourit-elle derrière son masque.