C’est le plus vieux sujet du monde, celui, sans doute, sur lequel on a le plus écrit. Mais pour Eliette Abécassis, c’est aussi celui sans lequel elle ne se serait pas sentie une auteure complète si elle n’avait pas osé l’aborder. Alors, en poche, elle a remisé sa timidité ; dans les cordes elle a envoyé sa frilosité et s’est lancée à corps perdu dans une histoire d’amour. Puisque c’est, évidemment, de cela qu’il est question à chaque page de Nos rendez-vous.

(...)