Marc Roche, fin connaisseur de la couronne britannique, brosse un portrait en forme de mosaïque, d’une femme comme un mystère: Elizabeth II, Reine d'Angleterre. Il est l’un des rares journalistes à avoir été convié à plusieurs reprises à rencontrer la Reine. Par deux fois, il a même officiellement invité à dîner. “ Pas exactement en petit comité ”, écrit l'auteur belge Marc Roche à l’entame de son dernier livre, Elle ne voulait pas être Reine . N’empêche, pour lui qui a couvert la monarchie pendant des décennies, Elizabeth II reste un mystère, qu’il n’a de cesse d’envisager “autrement” dans cet ouvrage redoutablement documenté mais qui fait la part belle à de nombreuses anecdotes. Rencontre.

En 2007, vous aviez signé "La dernière reine". Pourquoi ce nouveau livre sur le même sujet?

“La première biographie, parce qu’elle s’est faite avec la collaboration étroite du palais, était complètement cadrée. Et quand vous l’êtes, c’est inévitablement complaisant. Cette fois, je tenais à présenter un portrait plus équilibré, avec du bon et du mauvais. Et puis, en 13 ans, beaucoup de choses se sont passées : le mariage de William, l’apparition de Meghan, la chute d’Andrew, la prise de fonction de Camilla… Il fallait remettre ça au goût du jour. D’autant que la Reine a 94 ans et qu’on ne sait pas combien de temps elle régnera encore. On lit longtemps chez les Windsor, la Reine est en bonne santé mais il fallait quand même laisser une trace.”