Pendant quinze ans, Sylvie Lausberg a enquêté sur Marguerite Japy-Steinheil, alias Madame S. "", dit-elle.

Elle est née Marguerite Japy, à Beaucourt, petit village du Ballon d’Alsace, le 16 avril 1869. Héritière d’une grande famille d’industriels protestants, elle rêve d’ailleurs et elle rêve en grand. Surprotégée, voire plus, par un père qui la bride, elle rompt les bans au décès de ce dernier et monte à Paris. Elle épouse "un peintre neurasthénique et introverti" (ce sont les mots de Sylvie Lausberg) et s’élance dans le tourbillon d’une vie qu’elle veut libre. Entourée d’amants, plongée au cœur d’un scandale d’État (c’est elle qui était en compagnie du président Félix Faure quand celui-ci mourût, en plein coït) et accusée de meurtre, la vie de Madame S. se lit comme un roman. Mais aussi comme une enquête…