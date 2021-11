Il faut être un peu magicien - comme Gawan - ou empli de bonnes ondes, - comme Noam - pour réussir ce tour de force : nous intéresser, passionnément, à la vie d’un immortel, qui a survécu au déluge et qui, dans ce deuxième tome de La Traversée des temps, nous prend par la main pour nous emmener en Mésopotamie, à l’époque de la construction de la tour de Babel. Éric-Emmanuel Schmitt a ce pouvoir-là de nous emmener en voyage, loin dans le passé, mais jetant des ponts, intelligemment, entre ce monde si lointain dans le temps et l’espace (3 500 av. J.-C., dans l’actuel Irak) et aujourd’hui. La Porte du ciel ne se lit pas, il se dévore. Pour preuve, ses lecteurs lui demandent déjà quand sortira le tome 3…

" Noam reste très étonné devant les villes qu’il découvre, la nouvelle organisation sociale et devant l’enflure humaine, sourit-il. Je pense que ça va devenir pire… Il va commencer à changer dans le prochain tome, mais là, il est encore en découverte. Noam va devenir un homme qui s’engage davantage quand il va sentir que certaines valeurs sont menacées. "

(...)