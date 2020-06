C’était au milieu des années quatre-vingt. Jacques Lob, touche-à-tout du IXe art, imaginait une des œuvres les plus marquantes de la bande dessinée du XXe siècle : Le Transperceneige. Un récit visionnaire et magnétique, un chef-d’œuvre où se mêlent drame, conflits politiques, amour, désespoir et même poésie.