Connu ces dernières années pour la série à succès Dent d’Ours qui se déroule à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand l’Allemagne nazie cherche à développer des armes miracles (6 tomes parus), et plus récemment pour Black Squaw (le 2e tome du premier cycle vient de paraître chez Dupuis), Alain Henriet bénéficie durant tout le mois de juillet (en parallèle avec Thomas Gilbert, "Nos corps alchimiques") d’un premier accrochage à la galerie Huberty&Breyne, place du Châtelain à Ixelles, l’occasion rêvée de rencontrer le plus sérieux des auteurs prépubliés dans le magazine Spirou qui a travaillé sur ces deux séries avec Yann au scénario et Usagi, l’épouse d’Henriet, aux couleurs.