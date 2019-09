Avoir été membre émérite de l’équipe des Snuls mène à tout, notamment à directeur éditorial chez Dupuis. Selon Sergio Honorez, l’année 2019 aura été riche en nouveautés et en succès. "On a effectivement rencontré notre public avec des séries nouvelles comme Imbattable et La Boîte à musique qui ont chacune été tirées à 30 000 exemplaires à la sortie."

(...)