Le deuxième roman d'Alexandre Galien, "Le souffle de la nuit", nous plonge au cœur des réseaux de prostitution nigérians à Paris.

Il a 31 ans à peine, des tatouages plein les bras, un petit air encore adolescent mais ne vous fiez pas aux apparences : Alexandre Galien n’a rien d’un gamin qui aurait grandi trop vite. En disponibilité de la police, il a mis entre parenthèses son métier de flic après que son premier roman, Les cicatrices de la nuit, a remporté le prix du Quai des Orfèvres. Aujourd’hui, ce brillant diplomé en droit et criminologie, détenteur d’un master en communication politique et prof en Chaire d’écriture et de rhétorique de Sciences Po (excusez du peu!), sort son deuxième roman. Encore un polar, oui. Où l’on plonge à nouveau dans la nuit, la grande mais pas belle, celle où il a frayé et travaillé quand il était encore policier. “Chez les gens qui vivent là-dedans, il y a tellement d’ombre que la lumière se fait beaucoup plus vite”, dit-il. En revanche, on n’en saura pas plus sur les enquêtes qu’il menait, ni même sur les horaires qui étaient les siens car les dossiers qu’il traitait sont des instructions au long cours, qui n’ont pas encore été jugées. Des affaires sensibles, dans lesquelles la présomption d’innocence est de mise pour les personnes impliquées.

