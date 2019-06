Il fait partie des dix auteurs les plus lus de France. Mais cela ne lui a pas fait prendre le melon. Sa poignée de main est délicate et son sourire presque timide. Pourtant, quand on plonge dans les pages d’un polar de Franck Thilliez, on est loin, bien loin, du pays des Schtroumpfs. La preuve avec Luca, son dernier roman, tout juste sorti chez Fleuve Éditions et dans lequel on retrouve avec bonheur son duo d’enquêteurs : Sharko et Lucie Henebelle. Pour le coup, ils ont sur les bras deux morts mystérieuses, dont l’une s’est produite juste en face de leur commissariat. Et deux enlèvements sordides, retransmis en direct sur le Net par l’Ange de la mort…

(...)