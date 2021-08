Il aurait eu cent ans le 29 juin. À cette occasion, les éditions Fleuve Noir donnent des nouvelles de… lui

Mis bout à bout, tous les volumes de l’intégrale de Frédéric Dard, publiés aux éditions Bouquins à l’occasion de son centenaire – il aurait célébré le siècle le 29 juin dernier – occupent un mètre vingt-cinq dans une bibliothèque. Et encore, quand ils sont bien collés serrés les uns aux autres. Du reste, vu l’épaisseur du papier de ladite collection, le nombre de pages est lui aussi tout bonnement incroyable : plus de vingt mille !

Et il ne s’agit là “que” des innombrables volumes de San Antonio, qui ont fait la renommée de l’auteur, né le 29 juin 1921 à Bourgoin-Jallieu, dans l’Isère et mort le 6 juin 2000 à Bonnefontaine, dans le canton de Fribourg, en Suisse. Soit des heures, des semaines, des mois de plaisir de lecture pour les fans de cet auteur prolixe, qui a signé 175 aventures (ô combien hautes en couleurs et en gouaille) de son commissaire pas comme les autres, flanqué de son adjoint, un certain Bérurier. “J’ai fait ma carrière avec un vocabulaire de 300 mots. Tous les autres, je les ai inventés”, souriait le coquin quand il évoquait, en interview, le langage fleuri qui était celui de son personnage.