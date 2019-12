C’est l’histoire d’un petit barbare qui continue son… petit bonhomme de chemin dans le monde de la bande dessinée jeunesse. Un monde pas toujours évident quand on sait la place prise par les jeux vidéo, la télévision et les supports connectés. Pourtant, l’autre créature de Midam (avec Kid Paddle bien sûr) se porte plutôt bien avec plus de 70.000 albums vendus à la nouveauté. Des chiffres qui font rêver dans l’univers de la bande dessinée où les plus grands héros (comme Titeuf) dégringolent fortement. Aujourd’hui, Game Over a même dépassé son grand frère Kid Paddle qui, lui, se tasse aussi.

Comme à chaque nouveauté chez Midam, impossible de raconter l’album composé essentiellement de gags en une planche qui se terminent généralement en catastrophe pour le Barbare ou sa dulcinée. Sans oublier une dernière case en forme de signature originale qui est souvent très réussie et qui rappelle, évidemment, mais sans chercher la comparaison, la signature qu’apposait Franquin en dessous de ses gags.

(...)