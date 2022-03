Le personnage de Gaston Lagaffe va faire son retour après 30 ans d'absence et la disparition de son créateur Franquin, ont annoncé jeudi les éditions Dupuis. L'éditeur de bande dessinée, qui fête ses 100 ans, a confié la série au Canadien Delaf (Marc Delafontaine de son vrai nom).

"Le Retour de Lagaffe", album au format classique de 48 pages, doit paraître le 19 octobre, avec un tirage à la hauteur de la notoriété de cet anti-héros, doux idéaliste, paresseux et inventif: 1,2 million d'exemplaires.

"C'est une prise de risque. Quitte à relancer la série, nous nous sommes dit qu'il ne servait à rien de le faire petit bras. Parce que c'est l'un des personnages les plus emblématiques de la BD franco-belge", a expliqué à l'AFP le directeur éditorial de Dupuis, Stéphane Beaujean.

"Peu s'attendaient à ce qu'il revienne. Mais, pour lui, c'était le moment: si nous ne l'avions pas fait, il n'avait plus beaucoup d'années de notoriété devant lui, parce que la plupart des héros de BD qui ne trouvent pas de suite disparaissent tout simplement", a-t-il ajouté.

Des personnages de légende comme Astérix, Lucky Luke ou encore plus récemment Corto Maltese, relancé par les éditions Casterman en 2021, ont vécu une renaissance après la mort de leur créateur.

Dans le cas de Lagaffe, le choix de Delaf s'est imposé après la parution en 2017 d'un hommage à André Franquin, "La Galerie des gaffes", où la planche dessinée par le Québécois avait frappé les lecteurs par le mimétisme avec l'oeuvre du dessinateur belge (1924-1997).

"Cet hommage de Delaf imitait à la perfection Franquin, tout le monde l'a dit. C'est donc le retour de Gaston dans son caractère canonique, au plus près de la version originale", a souligné M. Beaujean.

Le célèbre personnage de Franquin, maître de la BD franco-belge, est apparu pour la première fois dans le journal de Spirou en 1957. Trois ans, plus tard, Lagaffe eut droit à son premier album intitulé sobrement "Gaston" et portant depuis le numéro 0.

Quinze albums de Gaston Lagaffe ont été publiés jusqu'en 1996 avec le dernier album réalisé par Franquin "Gaffe à Lagaffe!". A l'instar de Tintin ou Astérix, Gaston Lagaffe est un personnage mythique de la bande dessinée qui a pu traverser les générations.

Absent des planches depuis près de 30 ans, Gaston Lagaffe qui a notamment été adapté au cinéma et en dessin animé, a été traduit en une vingtaine de langues nationales et plusieurs langues régionales dont le wallon, le vosgien, le breton ou encore le corse. Plus de 30 millions d'exemplaires ont été vendus.