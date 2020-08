C’est un peu comme si le Monstre du Loch Ness sortait finalement du lac alors que l’on ne l’attendait plus. La collaboration entre Lapone, dessinateur/graphiste belgo-italien, et Diaz Canales, scénariste espagnol du superbe Blacksad ou de la très belle reprise de Corto Maltese, état annoncé depuis si longtemps qu’on pensait qu’elle faisait définitivement partie des rendez-vous ratés de la bande dessinée franco-belge. Et puis, sans crier gare, en plein Covid, la surprise totale. Le premier opus de cette collaboration audacieuse qui devrait en compter… deux.

Gentlemind est un très, très bel ouvrage. Élégantissime, sans surprise, vu la patte de Lapone et le goût sûr de Diaz Canales qui cosigne le scénario avec sa compagne Teresa Valero, découverte notamment chez nous dans We are family, chez Delcourt, et surtout dans les trois tomes du fascinant Curiosity shop chez Glénat.

Un trio qui sait raconter des histoires et les mettre en images mais qui pêche un peu en ce début d’opus par un manque de lisibilité. Un léger faux départ vite gommer quand l’opus prend son rythme de croisière.

Gentlemind, c’est le nom d’un magazine de charme dans les États-Unis du début des années 40. Alors que la Seconde Guerre mondiale ravage le vieux continent, le pays de Roosevelt traverse une période faste. Dans l’édition, ça se bouscule. C’est la période dorée des superhéros et les magazines qui s’arrachent dans les kiosques. C’est dans ce contexte que naît et se déchire une relation entre un talentueux dessinateur et une jeune femme brillante. Ces deux-là sont faits pour vivre ensemble. Tout semble l’indiquer. Mais les choix qu’ils vont poser - pourtant apparemment pour leur bien commun - vont pourtant inexorablement les éloigner.

Arch, dessinateur fauché, frustré, va décider de s’engager sur le front européen. Navit, jeune femme brillante, va, elle, accepter des compromis pour survivre et grandir, au point de devenir l’héritière d’un journal de charme suranné.