Après le succès du tome 1 sorti en 2020 et vendu à plus de 15 000 exemplaires chez Michel Lafon, Leopold Lemarchand vient de sortir la suite très attendue par sa communauté de fans de "Gérald, le type qui prend tout au premier degré". Léopold Lemarchand (alias Le Pérave sur Vine), c’est près de 900 000 abonnés Youtube. Grâce à son univers absurde, celui qui a été remarqué par le collectif Golden Moustache avait même déjà rassemblé plus de 600 000 abonnés en à peine 2 ans. Et rien que ses vidéos buzz - avec son personnage fétiche de Gérald, un jeune homme qui prend tout au premier degré -, elles ont dépassé les 20 millions de vues sur Youtube au cumul. Mais si on prend en compte tous les autres délires de ce youtubeur français depuis ses débuts en 2017 (sketches et courts-métrages en tous genres), l’auteur et comédien de 27 ans atteint plus de 40 millions de vues au cumul.