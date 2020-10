Malgré la morosité ambiante, les projets artistiques surprenants continuent de fleurir. Comme Depardieu seul le sait !, une série de dessins animés sur Gérard Depardieu réalisée par Mathieu Sapin. Objectif : nous faire découvrir le monde tel que le voit Gégé. Vaste programme. Pas sûr que 52 épisodes de 3 minutes suffiront.

"Le dessin animé permet de dévoiler la vision du monde de Gérard Depardieu, alors que la bande dessinée réalisée voici trois ans donnait mon regard sur lui, explique le dessinateur. Comme il va se doubler lui-même, cela va permettre une plus grande personnalisation. Ce qui est formidable avec lui, c’est qu’on peut parler aussi bien du passé, parce qu’il a eu une vie très riche, que du présent. La BD était plus documentaire, alors que l’ambition du dessin animé est de partir vers des choses plus poétiques, oniriques. On devrait donc toucher un public différent."

Il est impliqué dans le scénario ?