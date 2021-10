Gilles Legardinier vous fixe rendez-vous Mardi soir, 19h. Mais ne vous y trompez pas : vous le lirez tous les jours…

Au début, sur la couverture de ses livres, il y avait des chats. Puis vint un raton laveur. Aujourd’hui, ce sont deux chiens qui gambadent gaiement à la une de “Mardi soir, 19h”. “Au début, on n’avait pas intégré que j’étais un homme et mon nom n’avait pas été mémorisé”, sourit l’auteur. “Du coup, depuis, j’ai gardé l’habitude. Je trouve que les animaux ont l’avantage d’avoir la mine de leurs émotions. Ils ne cachent pas les choses. C’est une image de mes personnages, ramenée à l’essence de leurs sentiments.”

En l’occurrence, ici, Elynn et Aubeline, l’une infirmière, l’autre (très) riche femme au foyer qui vont se rencontrer lors d’un cours de gym qui tient plus de la séance de torture. Pourtant, entre ces deux-là et malgré les courbatures, va se nouer une véritable amitié, qui va tout chambouler… “Enfin, ça, c’est vous qui le voyez. Mais ça pourrait être d’autres personnages… La photo me touchait parce qu’effectivement, il y a quelque chose que moi je vois presque comme un regard amoureux. En tout cas, ils courent ensemble !”