Faire la paix avec son passé: c'est l'un des thèmes principaux de cette auteur-scénariste-parolière et comédienne qui a tous les talents...

Barbara, la petite quarantaine rock’n’roll, court à perdre haleine dans les petites rues d’Aubusson. Comme tous les jours – et après toutes les nuits – elle va arriver en retard pour l’ouverture de son institut de beauté. Frivole et secrète, elle partage ses Miel Pops avec Sly, son voisin et meilleur ami et réserve ses prises de bec à son associée, ancienne libraire à laquelle elle a racheté le pas-de-porte. Mais un jour, la vie de Barbie dérape quand elle entend une sonate pour piano de Beethoven, interprétée par Ava, morte quelque temps plus tôt. Barbara a beau chasser l’idée à grands de petits shots, elle doit se rendre à l’évidence : elle est médium. Et la douce Ava n’est la seule qui va se manifester et, partant, changer radicalement la vie de provinciale qu’elle s’est choisie.

Au bout de la plume qui a écrit ces idées un peu loufoques, il y a Élodie Hesme. Parolière, scénariste, comédienne (comme ses deux sœurs Annelise et Clotilde et comme son mari, Jonathan Zaccaï), Élodie est aussi auteur. Dont on s’étonne que "Mes chers fantômes" ne soit que le deuxième roman… “La première aventure du livre ne s’est pas passée de la façon la plus fantastique donc j’ai un peu abdiqué sur l’écriture du roman”, dit-elle. “C’est en rencontrant les filles incroyables qui composent l’équipe des éditions Michel Lafon que j’ai eu envie de replonger dans le roman.”