Grégoire Delacourt, violé dans l’enfance par son père, a mis dix ans pour se confronter à la “souillure”, la honte et le chagrin. Il signe "L'enfant réparé". Bouleversant.

C’est un texte d’une intimité rare et qui, pourtant, convoque l’universel. L’histoire d’un petit garçon, violé par son père, sali, détruit. Grégoire Delacourt dit “malmené, massacré, dévoré, même.” “L’enfant réparé” est le premier texte autobiographique de l’auteur de “La liste de mes envies”, d’”On ne voyait que le bonheur” et de “Danser au bord de l’abîme”. Mais c’est un autre livre qui a tout déclenché et comme ouvert les vannes : “Mon père”, sorti voici trois ans, et dans lequel il était question d’un homme venu demander à un prêtre de rendre des comptes à propos de son fils abusé…