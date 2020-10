Des États-Unis, où il vit désormais à mi-temps, Grégoire Delacourt pose un regard tendre et violent sur la France d’aujourd’hui dans "Un jour viendra couleur d'orange"

C’est à un poème de Louis Aragon qu’il a emprunté le titre de son nouveau roman, Un jour viendra couleur d’orange. “C’est vrai, il n’est pas de moi, c’est pour ça qu’il est beau”, rigole Grégoire Delacourt. “C’est plus un hommage qu’un vol. Et puis, ce n’est pas caché puisque c’est en couverture”, ajoute-t-il… Une phrase qui s’est imposée une fois le livre terminé et après que l’auteur a choisi de donner à chaque chapitre une couleur.